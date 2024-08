A- A+

luto Paço do Frevo anuncia suspensão das atividades artísticas desse fim de semana Por conta do desabamento do teto do Santuário no Morro da Conceição, e em respeito às vítimas, o equipamento não realizará evento previsto para o fim de semana

Em virtude do desabamento do teto do Santuário no Morro da Conceição, que deixou feridos e duas vítimas fatais, o Paço do Frevo anunciou, em post no seu Instagram, que suspenderá as atividades artísticas previstas para este fim de semana.



No post, o equipamento cultural informa que o Arrastão do Frevo que aconteceria neste domingo (1º), com a Troça Carnavalesca Mista O Lord de Olinda, foi adiado para o mês de Outubro.



O equipamento, no entanto, estará aberto e as outras atividades funcionarão normalmente. Aos sábados e domingos, o Paço funciona das 11h às 18h.



Confira abaixo o comunicado do Paço Frevo:

