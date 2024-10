A- A+

Argentina Prédio de 10 andares desaba na Argentina; há um morto e bombeiros buscam por desaparecidos No local, funcionada o Apart Hotel Drubovnik

Um prédio de dez andares desabou, na madrugada desta terça-feira (29), na cidade de Villa Gesell, província de Buenos Aires, na Argentina. Ao menos 15 pessoas estariam soterradas nos escombros.

Segundo o Todo Noticias, uma pessoa foi encontrada morta e outra foi resgatada com vida.

No local, situado a cerca de 350 quilômetros da cidade de Buenos Aires, funciona o Appart Hotel Dubrovnik.

Imagens aéreas mostram escombros no local do desabamento (Foto: Todo Noticias/Reprodução)

Bombeiros atuam no local e fazem buscas nos escombros. Ainda não há informações sobre a causa do desabamento, que ocorreu por volta da 1h (no horário local, mesmo de Brasília).

Segundo a imprensa local, o prédio passava por uma reforma irregular, sem autorização. Uma construção mais baixa, ao lado do hotel, também foi atingida pelos destroços.

Appart Hotel Dubrovnik funcionava na cidade de Villa Gesell, na Argentina (Foto: Google Street View/Reprodução)

