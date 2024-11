Prefeitura do Recife planeja ampliar em 160% o número de estações de bicicletas compartilhadas

A- A+

Leia também

• Saúde do Recife: Prefeitura apresenta experiências criativas e inovadoras no setor em seminário

• Prefeitura do Recife debate emergência climática na 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente

A Prefeitura do Recife iniciou, na última terça-feira (12), a consulta pública sobre o projeto de concessão do sistema de compartilhamento de bicicletas. A iniciativa prevê a ampliação do quantitativo de bikes convencionais, contando ainda com a inovação de disponibilização de bikes elétricas e bicicletas infantis, além de assegurar estações para engate em toda a cidade.

A consulta pública tem como objetivo coletar sugestões e contribuições da população, buscando definir o melhor modelo de concessão para o fornecimento, implantação, gestão, operação e manutenção do sistema. A participação é aberta a qualquer cidadão, que pode enviar suas sugestões até o dia 13 de dezembro, através do site https://parcerias.recife.pe.gov.br/projetos/concessao-bicicletas-compartilhadas/. Além disso, no dia 10 de dezembro, das 10h às 12h, a Prefeitura realizará uma audiência pública online para esclarecer dúvidas e garantir maior transparência durante o processo.

O projeto prevê uma ampliação de 160% no número de estações, que passariam das 79 atuais para 205 estações na cidade do Recife, com uma frota que será ampliada para 1,6 mil bicicletas convencionais, ao contrário das atuais pouco mais de setecentas.

Entre os principais diferenciais, a cidade passará a contar com 400 bicicletas elétricas e 50 infantis. Todas as bicicletas estarão equipadas com GPS, totalizando 2.050 unidades monitoradas. O sistema contará com site e aplicativo próprios para retirada e entrega dos equipamentos. A monetização da concessão será feita mediante exploração publicitária e patrocínio, além de comercialização dos tickets de viagem.

Em relação às características dos novos equipamentos, o projeto estabelece itens técnicos voltados à segurança e ao conforto dos usuários, como quadros ergonômicos, assentos anatômicos e ajustáveis, sinalização noturna, espelhos retrovisores e, no caso das bicicletas elétricas, motores auxiliares de até 1000W. Essas bicicletas funcionarão apenas com pedal assistido, sem acelerador, e terão uma velocidade máxima de 32 km/h, conforme os requisitos estabelecidos no edital.

Além disso, a iniciativa busca promover a educação e a cultura da mobilidade sustentável por meio de campanhas educativas que incentivem o uso de bicicletas e consolidem essa cultura na cidade. Paralelamente, será obrigação da futura concessionária desenvolver ações educativas voltadas aos motoristas, fomentando o respeito e a convivência harmoniosa entre os diferentes modais.

Veja também

Premiação Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo, é homenageado com o Prêmio Empreendedor do Ano pela EY Brasil