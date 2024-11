A- A+

SAÚDE Saúde do Recife: Prefeitura apresenta experiências criativas e inovadoras no setor em seminário Serão 433 iniciativas criativas e inovadoras, sendo 293 na modalidade de pôster eletrônico e 140 na de comunicação oral, que serão expostas no I Seminário Experiências que Inspiram: a construção da efetiva rede de saúde do Recife

Uma seleção de experiências exitosas implantadas na Rede Municipal de Saúde nos últimos quatro anos será apresentada, nesta semana, pela Prefeitura do Recife.

Ao todo, serão 433 iniciativas criativas e inovadoras, sendo 293 na modalidade de pôster eletrônico e 140 na de comunicação oral, que serão expostas no I Seminário Experiências que Inspiram: a construção da efetiva rede de saúde do Recife, que acontece nesta terça (12) e quarta-feiras (13), no Recife Expo Center, bairro de São José.

Todos os trabalhos foram “gestados e nascidos”, da teoria à prática, em unidades de saúde da rede municipal de saúde. O objetivo do evento é reconhecer as iniciativas e promover o seu compartilhamento, valorizando os profissionais que atuam no âmbito do SUS e contribuindo para a consolidação de boas práticas de saúde no Recife.

As experiências estarão organizadas em sete eixos temáticos: Vigilância em Saúde; Atenção à Saúde na Média e Alta Complexidade e Regulação em Saúde; Atenção Básica; Educação na Saúde e Gestão do Trabalho; Saúde Digital; Inovação e Gestão em Saúde e Saúde Mental.

Durante o seminário, também ocorre o I Fórum de debates sobre inovações na Vigilância em Saúde e Integração com a Rede de Atenção à Saúde, a VII Mostra Integrada de Experiências em Educação, Formação e Pesquisa em Saúde, e a III Exposição Integrada de Boas Práticas na Atenção Básica à Saúde - Recife Reconhece.

Haverá, ainda, um espaço denominado Tenda Paulo Freire, dedicado à construção coletiva do conhecimento por meio de uma metodologia participativa. No encerramento, ocorrerá a assinatura da Política de Educação Popular em Saúde e uma homenagem às experiências do Recife Monitora.

