MEIO AMBIENTE Prefeitura do Recife debate emergência climática na 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente Evento, que faz parte da preparatória da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, acontece nesta segunda (11)

A Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SMAS), vai promover, nesta segunda-feira (11), a 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente do Recife. O evento ocorrerá no Plenarinho da Câmara dos Vereadores, a partir das 10h, e será aberto a toda população.

Com o tema "Emergência climática: o desafio da transformação ecológica", a conferência tem o objetivo de discutir sobre mitigação, adaptação e preparação para desastres, transformação ecológica, justiça climática e governança e educação ambiental.

Além disso, o evento visa elaborar propostas que serão encaminhadas para a Conferência Estadual e, posteriormente, para a etapa nacional que acontece em maio de 2025, em Brasília.

As conferências municipais precedem a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente convocada pelo Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática, com a finalidade de promover diálogos sobre a emergência climática e para subsidiar a implementação da política nacional sobre mudança do clima.

Serviço:

3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente

Dia: 11/11/2024

Hora: 10h

Local: Plenarinho da Câmara dos Vereadores do Recife ( R. Princesa Isabel, 410 - Boa Vista)

