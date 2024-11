A- A+

Religião Patrimônio Cultural e imaterial do Recife, Festa da Vitória Régia começa nesta sexta (8) Festa religiosa busca arrecadar recursos para as obras sociais da Paróquia de Casa Forte, principalmente a Casa da Criança Marcelo Asfora

A Festa da Vitória Régia chega a sua 46ª edição nesta sexta-feira (8), na Praça de Casa Forte, Zona Norte do Recife.

O evento busca promover um espaço para a confraternização do público e arrecadar recursos para as obras sociais da Paróquia de Casa Forte, principalmente a Casa da Criança Marcelo Asfora, espaço que acolhe crianças das comunidades do entorno da Paróquia.





O evento, que é considerada Patrimônio Cultural e Imaterial do Recife desde o ano passado, contará com quatro polos espalhados pela Praça de Casa Forte: Cultural, Boteco, Gastronômico e Infantil.

Ao todo, serão mais de 26 horas de festas com atrações para todas as idades, que seguem até o próximo domingo (10).

Idealizado pelo Padre Edwaldo Gomes, a Festa da Vitória Régia surgiu em 1978 como uma grande confraternização dos paroquianos.

“Esta festa tem uma importância grande não só para a Paróquia de Casa Forte, mas para toda Zona Norte do Recife. Queremos manter viva a memória de tantas pessoas de algumas gerações que já passaram por essa festa, porque, entre tantas coisas, é um momento de encontro e reencontro. Muita gente só se vê por ocasião da Festa da Vitória Régia. É também um meio de manter viva a cultura", explicou o pároco da Igreja de Casa Forte, padre Fábio Paz.

O valor obtido do consumo do público na festa será destinado para as obras sociais da Paróquia.

Casa da Criança Marcelo Asfora

A Casa da Criança Marcelo Asfora foi idealizada para acolher crianças de 7 a 14 anos, fora do horário escolar, oferecendo refeição, reforço educacional, rotinas de esportes, balé, música, acompanhamento psicológico, odontológico e médico.



Ao todo, cerca de 100 crianças são atendidas pelo projeto. A iniciativa funciona de segunda a sexta e atende a crianças do entorno da Paróquia de Casa Forte.



Confira a programação da Festa da Vitória Régia

Polo Boteco

Sexta (8)

19h10 - Raminho do Acordeon

20h50 - Mambembes

22h10 - Pdrinho

Sábado (9)

16h - Mestre Lua e Poço de Batuque

17h - Bloco das Flores

18h50 - Teatro CCMA

19h30 - Tiago Asfora

21h10 - Malou Marinho

22h40 - Weré São Jorge

Domingo (10)

10h30 - Rick e Lu Sax

12h00 - Ivan Gadelha

13h40 - Chorinho no Mangue

15h10 - Banda Tios

16h50 - Pura Paixão

18h40 - Vibe 8.0

Polo Cultural

Sexta (8)

18h10 - Teatro Casa da Criança Marcelo Asfora

18h40 - Pastoril

19h40 - Banda Forte

21h - Rafa Cout

22h40 - Benil

Sábado (9)

17h - Bloco das Ilusões

18h30 - Pastoril

21h - Silvério Pessoa

22h40 - Kelly Oliveira

Domingo (10)

10h - Pinto da Madrugada

10h50 - Maracatu Linda Flor

11h40 - Coco de Mulheres

12h55 - Armando Cavalcanti e Banda

14h - Balé Popular

15h50 - Dudu do Acordeon

17h15 - Dj Roony Moura

18h20 - Coral Viver Casa Forte

19h - Pastoril

Polo Infantil

Sexta (8)

18h - Pastoril (palco principal)

19h - Circo Encantado da Pallis

20h - Frevancinha pras famílias

Sábado (9)

16h - Oficina Bolhas de sabão Gigantes

17h - Yoga pra famílias

18h - Bandalelê

19h - A Bandinha

20h - Mari Bigio e Banda

Domingo (10)

8h - Pintura na Praça

11h - Bingo Corujices

13h - Turma do Fon Fon (Detran)

14h - Susana, Diego e banda

15h - Ilana Ventura e Banda

16h - Ludicanto

17h - Espetáculo Circense Exótico

18h - Mini Rock canta Beatles

19h - Mágico Rodrigo Lima

Polo Baby (até cinco anos)

Salão Paroquial, Praça de Casa Forte

Sábado (9) - 16h às 18h

Domingo (10) - 8h às 12h e 14h às 18h

R$20 (30min)



