Cross Urbano Caixa integra projetos sociais em corrida na Arena Pernambuco

A- A+

No próximo domingo (10), será realizada na Arena de Pernambuco, com a participação de projetos sociais locais, a corrida Cross Urbano Caixa. A iniciativa inclui jovens como David Stefesson Câmara, de 21 anos, da Orquestra Criança Cidadã, e Mayara Vitória, de 19, que também integra o projeto e destaca a importância da educação e do esporte em sua trajetória. Ambos farão sua estreia em eventos de corrida.

“Não tinha interesse em corrida quando era mais novo, mas, depois de entrar para o Exército, passei a fazer do esporte parte da minha vida e esta será a minha estreia em um evento assim profissional; estou animado”, revelou David, que também toca oboé e cursa Bacharelado em Música na Universidade Federal de Pernambuco.

“Minha vida toda me dividi entre a Orquestra e a escola, hoje, estou realizada com meu curso superior, com a certeza de que, num país como o nosso, é só a educação que transforma e gosto da ideia de fazer parte desse processo”, contou Mayara, que está nos projetos desde os 9 anos de idade, toca violoncelo e hoje cursa o 4º período de Licenciatura em Educação Física na Universidade de Pernambuco.

Outro destaque é o projeto Atletismo Campeão, fundado pelo educador físico Abraão do Nascimento, que promove a prática esportiva em diversas cidades pernambucanas e já formou milhares de atletas, incluindo paralímpicos.

“Desde que começamos, já foram mais de 10 mil atletas preparados. Nesse time, cerca de 170 hoje têm nível de Ensino Superior graças ao atletismo. Também por aqui já passaram vários atletas paralímpicos, como a paraense Fernanda Yara, que foi ouro nos 400m nos Jogos da França”, enumera Abraão.

O projeto atua nas cidades do Recife, Ouricuri, Petrolândia e em Tacaratu e, só na capital pernambucana são 60 inscritos, com idade entre 6 e 14 anos, que treinam na UFPE e no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem.

O Cross Urbano Caixa, criado em 2014, na Copa do Mundo do Brasil, transforma estádios em circuitos desafiadores, com percursos que incluem rampas, camarotes e o gramado. As largadas serão escalonadas por faixas etárias, começando às 7h, com premiações para os três primeiros colocados em cada categoria.

Entenda o funcionamento:

07h - 50 a 54 anos, 55 a 59 anos, 60 a 64 anos e acima de 65 anos (masculino e feminino)

07:15 - 45 a 49 anos, 40 a 44 anos (masculino e feminino)

07:30 - 35 a 39 anos, 30 a 34 anos, 25 a 29 anos e 16 a 24 anos (masculino e feminino)

08:30 - Cerimônia de Premiação

Veja também

EDUCAÇÃO Faculdades e EaD podem aumentar o acesso ao ensino público superior