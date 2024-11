A- A+

TRAGÉDIA Menino de 2 anos morre afogado em cisterna no Agreste; mãe é presa com sinais de embriaguez Mulher foi encaminhada para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça

Um menino de dois anos foi encontrado morto após se afogar em uma cisterna na cidade de Lajedo, no Agreste de Pernambuco.

A Polícia Civil disse que a mãe dele, de 39 anos, foi presa em flagrante com "sinais presentes de embriaguez". O caso aconteceu nessa quarta-feira (6), no bairro do Bom Jesus.

A mulher foi encaminhada para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

O caso foi registrado na Delegacia de Lajedo como afogamento e abandono de incapaz.

O corpo do menino foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.



