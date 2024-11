A- A+

Zona Norte Recife: jovem de 23 anos é preso com mais de 30 kg de maconha no bairro de Campo Grande Prisão ocorreu na tarde dessa quarta-feira (6) após abordagem policial

Um jovem de 23 anos foi preso com mais de 30 kg de maconha no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife.



A prisão ocorreu na tarde dessa quarta-feira (6) após abordagem policial.



Após receberem informações de que um homem estaria fazendo o transporte e entrega de entorpecentes no bairro, policiais militares do 13º Batalhão realizaram buscas e localizaram o suspeito.



Durante abordagem e busca no local, os agentes encontraram o entorpecente já fracionado.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, o homem confessou haver, ainda, um depósito de drogas no bairro do Arruda, também na Zona Norte.



O efetivo foi ao local indicado e localizou mais droga. Ao todo, foram apreendidos cerca de 34kg de maconha.



Diante do flagrante, o homem foi preso e encaminhado à Central de Plantões da Capital, em Campo Grande.

