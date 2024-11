A- A+

ALAGOAS Maceió: prédio com oito apartamentos desaba após explosão; há mortos e feridos Bombeiros foram acionados por volta das 4h30 com informações sobre uma explosão de gás de cozinha, mas ainda não se sabe o motivo do desabamento

Um prédio de oito apartamentos desabou após explosão em Maceió (AL), na madrugada desta quinta-feira (7). Três mortes foram confirmadas até agora, incluindo a de um menino de 12 anos; o avô dele, de 67; e um homem de idade não informada. Também houve feridos.

O Corpo de Bombeiros de Alagoas informou que os três feridos foram transferidos para o Hospital Geral do Estado (HGE), segundo o TNH1. Essas vítimas estavam sob os escombros.

Outras pessoas tiveram ferimentos leves e não precisaram ir para uma unidade de saúde.

Os bombeiros foram acionados por volta das 4h30 com informações sobre uma explosão de gás de cozinha na região, mas ainda não se sabe o motivo do desabamento.

"Há um cheiro de gás muito forte, mas ainda não temos como saber se realmente foi uma explosão ou se foi a estrutura do prédio que veio abaixo por outro motivo", disse o tenente Anselmo, do Corpo de Bombeiros.

A tragédia aconteceu no Residencial Maceió I, localizado no bairro da Cidade Universitária. O prédio tinha quatro apartamentos no térreo e outros quatro no primeiro andar.

Imagens de drone da TV Pajuçara mostram os escombros no local. Relatos também indicam cheiro de gás muito forte e estilhaços nas proximidades.

O Instituto de Criminalística foi acionado para realizar a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) cuida dos trabalhos de retirada dos corpos. A Defesa Civil analisa a estrutura.

