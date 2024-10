PF apreende mais R$ 790 mil em Alagoas em ações de combate a crime eleitoral

A Polícia Federal apreendeu na última segunda-feira R$ 790 mil em espécie durante duas ações de combate a crimes eleitorais no interior de Alagoas. Em uma delas, foram apreendidos R$ 300 mil em um saco no interior de um veículo na cidade de São Miguel dos Campos.

A abordagem foi feita após denúncia de que o carro estaria transportando grande quantia de dinheiro para ser utilizado em campanha eleitoral.

No mesmo dia, a polícia apreendeu R$ 490 mil em espécie na cidade de Arapiraca, a 72 quilômetros de São Miguel dos Campos. Policiais foram à região também após denúncia sobre crimes eleitorais, como compra de votos. O valor foi encontrado com um indivíduo em uma mochila.

Na sexta-feira, a PF apreendeu R$ 500 mil em espécie em Maceió, capital de Alagoas, e a suspeita é que o dinheiro seria usado para compra de votos. A polícia abordou um suspeito com a quantia em Ponta Verde, bairro nobre da capital, após denúncia. O suspeito foi ouvido ainda na sexta-feira e justificou que o valor seria usado para compra de gado. Um inquérito foi instaurado para apurar a origem e a destinação dos recursos.