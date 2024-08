A- A+

POLÍCIA Homem que sequestrou idosa e pediu resgate de R$ 140 mil em Alagoas é preso no Recife Prisão do sequestrador aconteceu no aeroporto da capital pernambucana

Um homem que sequestrou uma idosa em Alagoas foi preso no Aeroporto do Recife, na quarta-feira (21). Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, a vítima só foi liberada após um pagamento de R$ 140 mil.

A PM pernambucana afirmou que recebeu pedido de apoio da Polícia Civil do estado vizinho. Policiais militares da Companhia Independente de Apoio ao Turista (CIATur) efetuaram a prisão do homem no terminal aéreo do Recife.

Os policiais alagoanos repassaram a placa do veículo que estava sendo utilizada pelo criminoso. Esse veículo modelo Onix havia sido alugado em uma locadora do Recife.

"A operação foi realizada, inicialmente, em Boa Viagem [bairro da Zona Sul do Recife] e finalizada no aeroporto, onde o carro estava estacionado. Quando o homem se aproximou para entrar, foi feita a abordagem pela CIATur", explicou a PM.

Após a prisão, o homem foi entregue à polícia alagoana, que o levou de volta para Maceió, onde foi formalizada a prisão em flagrante.

A Polícia Militar de Pernambuco disse ainda que a idosa chegou a passar várias horas em poder dos sequestradores. Os R$ 140 mil usados para o pagamento do resgate ainda não foram localizados.

