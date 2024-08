A- A+

Alagoas Funcionária é presa em Alagoas após furtar R$ 20 mil de caixa de farmácia para fazer apostas online Em um único dia, a funcionária chegou a retirar mais de R$ 9 mil do caixa para fazer as apostas on-line

Uma mulher foi presa em flagrante na cidade de Arapiraca, no Agreste de Alagoas, após confessar ter furtado mais de R$ 20 mil do caixa da farmácia, onde trabalhava há pouco mais de duas semanas, para jogar em casas online de apostas.

A prisão aconteceu no último sábado (17) e, segundo o g1 Alagoas, o delegado Edberg Oliveira informou que a funcionária vai responder por furto qualificado.

As primeiras informações da Polícia Civil alagoana indicam que a mulher havia sido contratada para trabalhar no estabelecimento há 16 dias. Em um único dia, a funcionária chegou a retirar mais de R$ 9 mil do caixa para fazer as apostas on-line.

O setor financeiro então desconfiou da movimentação feita pela funcionária e chamou a polícia. Nesse momento, já haviam verificado um desfalque de R$ 20.458,43 nas finanças do estabelecimento.

A Polícia Civil então analisou o histórico financeiro da empresa e constatou a transferência de valores feita pela mulher. O dinheiro era enviado para a conta pessoal dela enquanto operava o caixa.

A mulher confessou o crime à polícia e ainda admitiu que desviou várias vezes o dinheiro da empresa para a sua conta. A polícia disse que a mulher praticava os desvios desde o terceiro dia de contratada.

Durante a investigação policial, a mulher aplicou o golpe novamente e transferiu mais R$ 1,8 mil.

Para tentar encobrir o golpe, a funcionária também usava um sistema de pagamento expresso. Ela fazia depósitos fictícios na conta da empresa e quitava boletos de clientes, pegando os valores para si.

“A modalidade do furto era complexa e envolvia até depósitos fictícios na conta da empresa para enganar o financeiro”, disse o delegado Edberg Oliveira.

Por fim, a golpista foi encaminhada para a Central de Polícia Civil de Arapiraca, onde permanece à disposição da Justiça.

