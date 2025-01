A- A+

Lazer Prefeitura do Recife inaugura Praça da Infância e Ponto de Leitura no Parque 13 de Maio Espaço recebeu investimentos da ordem de R$ 2,4 milhões

O Parque 13 de Maio, localizado no bairro da Santo Amaro, área central do Recife, conta com Praça da Infância e um Ponto de Leitura. Os espaços foram inaugurados pela gestão municipal nesta quinta-feira (2).

De acordo com a Prefeitura do Recife, a obra - iniciada em março e finalizada em dezembro do ano passado -, foi executada pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana e contou com investimentos da ordem de R$ 2,4 milhões.

O local, de aproximadamente 3.700 m², é dividido em cinco áreas temáticas (vento, árvore, fogo, terra e planta) e conta com espaço contemplativo e de descanso. Segundo a gestão municipal, a proposta tem como objetivo conceber um ambiente inclusivo, acessível e atrativo para todas as faixas etárias.



"Havia uma demanda antiga de reassentar os animais que estavam aqui, e conseguimos reinseri-los na natureza. Agora reaproveitamos o lugar e temos um espaço de brincadeira, uma biblioteca e áreas de uso comercial também", afirmou o prefeito João Campos.

Ponto de Leitura

Com funcionamento de segunda a sexta, das 9h às 21h, e nos finais de semana das 8h às 12h, o Ponto de Leitura será composto por cinco edificações. O local, onde anteriormente funcionava o zoológico, terá duas das edificações voltadas para o uso comercial, com um café e uma sorveteria.

Já as outras três unidades atenderão a quatro faixas de público: primeira infância, infantil, juvenil e adulto (desde o jovem adulto até a terceira idade). Com foco no público juvenil e adulto, a sede do Ponto de Leitura conta com um acervo inicial de mais de 600 livros e estação com quatro computadores com internet.

Parque da Infância e Ponto de Leitura são inaugurados no Parque 13 de Maio Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Uma BBTECA foi montada onde antes viviam os macacos, com espaço para atividades de arte educação, com contação de histórias e brinquedos para o público da primeira infância. O local onde ficavam os passarinhos no antigo zoológico é ocupado, atualmente, pelo Espaço Brincar, área Infantil que contará com parede de escalada.



Com a criação do espaço no Parque, o Recife passa a ter três pontos de leitura, incluindo as unidades situadas no Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa (HECPI), no bairro de Areias, e na Praça da Infância da Praça Maria Sampaio, no Ibura. Os pontos de leitura são espaços menores que uma biblioteca, com acervo também disponibilizado para a população, que recebem atividades educacionais e culturais desenvolvidas pelo Compaz.

