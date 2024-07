Prefeitura de Jaboatão sofre ataque hacker e serviços virtuais são suspensos por 72h

A- A+

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes informou, no final da manhã desta quarta-feira (11), que sofreu um ataque hacker durante a madrugada e serviços realizados de forma virtual, como o agendamento ao CadÚnico e o De Olho na Consulta, estão fora do ar, assim como o portal da Prefeitura.

O comunicado foi feito por meio de nota oficial, que informou, ainda, que todas as medidas jurídicas, técnicas e administrativas necessárias foram adotadas pelo município e a previsão é de que os principais serviços comecem a ser normalizados em até 72 horas.

O crime foi registrado na Delegacia de Crimes Cibernéticos e deve ser investigado pela Polícia Civil.

Segundo a gestão, o ataque foi internacional, nos moldes do que vem ocorrendo com vários órgãos públicos, como os governos estadual, em 2023, e federal, este ano.

De acordo com o delegado Eronides Menezes, que deve ficar responsável pelo caso, ainda não foi possível identificar a modalidade do ataque. No entanto, a polícia acredita que seja de ransomware.



O que é ransomware?

Ransomware é um tipo de malware (software malicioso) utilizado por cibercriminosos. Se um computador ou rede for infectado por ele, o ransomware bloqueia o acesso ao sistema ou criptografa os dados.

Nesses casos, geralmente, os cibercriminosos pedem quantias em dinheiro como um "resgate" para as vítimas do ataque em troca da liberação dos dados.

Confira a nota da Prefeitura de Jaboatão:

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes informa que sofreu um ataque hacker internacional, nos moldes do que vem ocorrendo com vários órgãos públicos, como os governos estadual, em 2023, e federal, este ano.

O fato, ocorrido durante a madrugada, está sendo registrado na Delegacia de Crimes Cibernéticos.

Serviços realizados de forma virtual, como o agendamento ao CadÚnico e o De Olho na Consulta, estão fora do ar, bem como o portal da Prefeitura.

Todas as medidas jurídicas, técnicas e administrativas necessárias estão sendo adotadas pelo município e a previsão é de que os principais serviços comecem a ser normalizados em até 72 horas.

