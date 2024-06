A- A+

IMPACTO Prêmio "Homens que Transformam Pernambuco" celebra impacto positivo na sociedade Evento acontecerá no dia 26 de junho

A segunda edição do Prêmio "Homens que Transformam Pernambuco" está oficialmente marcada para o dia 26 de junho, das 17h às 20h, no Auditório Fernando Mendes, dentro da Livraria Jaqueira, no Recife Antigo.

O evento reconhece homens que se destacam por suas contribuições significativas em diversas áreas da sociedade.

Organizado por Sâmia Veras, professora, pedagoga e escritora, o prêmio visa destacar as ações transformadoras realizadas por profissionais em Pernambuco.

Sâmia é conhecida por seu trabalho em causas sociais, incluindo o combate à gordofobia, e por iniciativas como o Projeto As Mil Faces de Uma Plus e o Prêmio Mulheres Pérolas Negras.

"A ideia do prêmio é mostrar para a sociedade que existem homens que, através de suas ações, fazem a diferença e inspiram outros a seguir o mesmo caminho," afirma Sâmia Veras. "Queremos dar visibilidade a essas histórias e, com isso, incentivar mais ações positivas que contribuam para um Pernambuco melhor."

O evento reunirá líderes e influenciadores de diferentes setores e contará com a presença de personalidades influentes para celebrar os homenageados. Entre os premiados de 2024 estão jornalistas, psicólogos, advogados, educadores, artistas e empresários, todos reconhecidos por suas contribuições em suas respectivas áreas.

O prêmio não só reconhece as realizações desses homens, mas também visa inspirar outros a se envolverem em ações que promovam mudanças positivas na sociedade.

Alguns dos homenageados deste ano incluem:

- Rodrigo de Luna - Jornalista, Repórter da TV Guararapes / Record.

- Sérgio Dionísio - Jornalista, Apresentador da TV Nova Nordeste.

- Ednaldo Silva - Psicólogo e Professor.

- Alexandre de Sales Tavares - Engenheiro Elétrico.

- Marcus Duarte - Advogado e Palestrante.

- Eduardo Costa - Advogado e Empresário.

- Phelipe Cavalcante Belo - Jornalista e Gestor de Comunicação.

- Alexandro Bonifácio - Eletricista de Cinema e Vídeo.

- Igor Alves - Embaixador da Cultura Lírica.

- Thony Vaqueiro - Cantor e Empresário.



