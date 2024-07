Presidente da Bolívia diz que Milei é conflituoso e que não ajuda "boa vizinhança"

A- A+

O presidente da Bolívia, Luis Arce, classificou nesta quarta-feira seu homólogo argentino, Javier Milei, como um presidente conflituoso que não ajuda a "boa vizinhança".

A declaração foi feita um dia após Milei ter insistido na acusação de que o governo boliviano fez uma "falsa denúncia" da tentativa de golpe militar fracassada na semana passada.

— Não é de se estranhar essas declarações que o senhor Milei faz. Tem conflitos com a Espanha; tem conflitos com o Brasil, tem conflitos com o Paraguai; teve altercações com o Chile também (...) Na realidade, acho que não ajuda na boa vizinhança (...) essa contenciosidade que tem mostrado— disse Arce em uma entrevista à AFP.

Na segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores boliviano rejeitou "energicamente" o que chamou de declarações "inamistosas e temerárias" do governo argentino. A chancelaria também convocou seu embaixador em Buenos Aires para consultas e o embaixador argentino em La Paz para reforçar sua insatisfação.

O governo ultraliberal de Milei, que mantém relações muito tensas com os governos de esquerda da região, citou "relatórios de inteligência" para apoiar as declarações do ex-presidente Evo Morales, ex-aliado e atual desafeto de Arce, que citou uma tentativa de "autogolpe".

Com a declaração oficial de seu governo, Milei distancia-se do apoio internacional recebido pelo presidente boliviano diante da mobilização militar das Forças Armadas, liderada pelo general Juan José Zúñiga, ex-chefe do Exército, na semana passada. Zúñiga liderou as tropas que cercaram o palácio presidencial boliviano com carros blindados por várias horas antes de se retirarem. Ele acabou preso no mesmo dia.

A versão oficial, no entanto, começou a ser questionada depois que Zúñiga, ao ser capturado, afirmou ter agido a pedido de Arce para "aumentar sua popularidade", algo que foi negado pelo presidente boliviano.

No domingo, Morales acusou Arce de ter "mentido ao mundo" com um "autogolpe". Horas depois, a Argentina publicou um documento dizendo que a democracia boliviana estava em perigo há tempos, não devido à tentativa de golpe, mas porque "historicamente os governos socialistas levam a ditaduras".

"O relato divulgado foi pouco credível e os argumentos não se enquadravam no contexto sociopolítico do país latino-americano", diz o comunicado argentino.

Zúñiga estava detido na prisão de segurança máxima de Chonchocoro, nos arredores de El Alto, um município próximo a La Paz, por ordem de um juiz que lhe impôs seis meses de prisão preventiva. No sábado, foi levado para El Abra, uma prisão de segurança máxima no departamento de Cochabamba. O general pode ser condenado a até 20 anos de prisão, de acordo com os promotores.

