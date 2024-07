A- A+

ENTREVISTA Presidente da ESA-PE anuncia novos projetos da instituição em entrevista à Rádio Folha FM 96.7 ESA-PE comemora 35 anos nesta quinta-feira (18) com uma festa no Frege, no Bairro do Recife, quando serão homenageadas 21 personalidades, todas ex-diretores da instituição de ensino e ex-presidentes da OAB-PE

O diretor-geral da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco (ESA-PE), Leonardo Moreira, anunciou, em entrevista à Rádio Folha FM 96.7, na tarde desta quarta-feira (17), os projetos da gestão para este semestre e falou da importância da entidade que celebra seus 35 anos amanhã (18). Entre as novidades, estão projetos tanto de infraestrutura, quanto de melhoria dos cursos oferecidos pelo braço acadêmico da Ordem do Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE).

Na entrevista ao radialista Jota Batista e à editora-adjunta de Política e Economia da Folha de Pernambuco, Pupi Rosenthal, Moreira listou quatro ações previstas para serem implementadas até o dia 31 de dezembro quando termina o mandato da atual gestão da Ordem. Uma das medidas é a ampliação da estrutura física da ESA-PE.

“Costumo dizer que quando o gestor passa por algum tipo de área na OAB tem que deixar algo de pedra e cal. Então, esta semana a gente vai começar a ampliar nossa estrutura para que o advogado ou advogada que vá para a escola se sinta cada vez mais acolhido, cada vez mais em casa”, adiantou Moreira. O segundo projeto é a implantação de um núcleo exclusivo para trabalhar em ferramentas de Inteligência Artificial (IA) com vistas a auxiliar a advocacia no desenvolvimento da profissão.

Leonardo Moreira prometeu o lançamento de um livro sobre a ESA-PE



Segundo o diretor-geral, que comemora a marca de mais de 7,5 mil alunos qualificados pela ESA desde o início da sua gestão, a escola vai promover um curso em parceria com a Escola Magistratura de Pernambuco (Esmape) sobre Inteligência Artificial aplicada ao direito. Leonardo Moreira também prometeu o lançamento, em breve, de um livro no qual será narrado a importância que a Escola – que ele faz questão de destacar que é hoje a maior e melhor do Brasil – tem dentro do cenário jurídico, acadêmico e cultural do Estado de Pernambuco.

“Lá na ESA, a gente não discute apenas direito privado ou público. A gente discute igualdade, liberdade, democracia, direito das pessoas idosas, defendemos pautas de gênero. Todos os nossos eventos são abertos para o público em geral, mas obviamente que o foco são pessoas da área jurídica, e aí os valores cobrados são mais próximos do nosso público, mas também temos valores para o público em geral”, afirmou.

No evento que celebra os 35 anos de atividades da ESA-PE, manhã, a partir das 19h no Frege, localizado no Bairro do Recife, a instituição de ensino vai homenagear 21 personalidades, entre ex-diretores gerais da Escola e também ex-presidentes da OAB-PE. “A nave-mãe, como costumo dizer, é a OAB-PE. Então, nada mais justo do que também reconhecer os nossos ex-presidentes. O diretor está lá, mas representando a gestão, o presidente”, esclareceu.

