Quatro pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil de Pernambuco por comercializar produtos roubados nos entornos do Terminal Integrado da Joana Bezerra, na área central do Recife.

A prisão aconteceu na última terça-feira (17) os detalhes foram repassados pela Polícia Civil de Pernambuco, nesta sexta-feira (20), em coletiva de imprensa.

Segundo as investigações, três mulheres, de 20, 40 e 43 anos, e um homem, de 21, estariam vendendo produtos de limpeza e de higiene pessoal abaixo dos preços de mercado.

Foram apreendidos pela polícia diversos itens, como pastas dentais, desodorantes, sabonetes e sabões em líquido e em pó.

Segundo a delegada titular da Delegacia da Joana Bezerra, Ana Elisa Sobreira, a equipe da polícia vinha investigando uma série de roubos e furtos praticados em série por indivíduos, de modo que várias farmácias da cidade estavam sendo alvos dessas ações.

“Representantes de redes de farmácias procuraram a delegacia, inicialmente, para registrar o roubo. Durante as investigações, nós conseguimos identificar quem eram essas pessoas que estavam roubando e, consequentemente, quem eram as que compravam os produtos desses roubos. A partir daí, a investigação conseguiu localizar receptadores dessas mercadorias, onde foi confirmado que eles vendiam os produtos roubados dessas farmácias para as pessoas que passavam pelo terminal da Joana Bezerra”, explicou ela.