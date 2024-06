A- A+

segurança no Haiti Primeiro contingente da polícia queniana chega ao Haiti para missão de segurança O Quênia propôs enviar mil agentes policiais ao Haiti para esta missão, cuja duração inicial será de um ano

Um primeiro contingente de policiais quenianos chegou nesta terça-feira (25) a Porto Príncipe, no âmbito de uma missão internacional para restaurar a segurança no Haiti, um país abalado pela violência de gangues, confirmou a AFP.

Um avião da companhia aérea nacional Kenya Airways pousou pouco antes das 14h GMT (11h no horário de Brasília) no aeroporto da capital haitiana com policiais a bordo.

O avião descolou de Nairóbi na noite de segunda-feira (24), depois de o presidente queniano, William Ruto, ter visitado os agentes antes da partida.



“Esta missão é uma das mais urgentes, importantes e históricas da história da solidariedade global”, declarou o chefe de Estado em uma cerimônia realizada a portas fechadas, segundo o gabinete presidencial.

O Quênia propôs enviar mil agentes policiais ao Haiti para esta missão, cuja duração inicial será de um ano e na qual Bangladesh, Benin, Chade, Bahamas e Barbados se comprometeram a participar.

O destacamento desta força, aprovado por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU em outubro, foi duramente criticado no Quênia.

O Haiti sofre de instabilidade política crônica há décadas e, nos últimos meses, enfrentou um recrudescimento da violência de gangues, que controla 80% da capital, Porto Príncipe.

A espiral de violência causou uma crise humanitária no pequeno país caribenho.

