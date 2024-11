A- A+

EVENTO Primeiro dia do G20 Social termina com muita música e apelo contra a fome e a pobreza, na Praça Mauá Trinta atrações passarão no evento até sábado; forte esquema de segurança foi montado para garantir a tranquilidade do público

O primeiro dia do G20 Social, na Zona Portuária do Rio, terminou com muita música na Praça Mauá para o Aliança Global Festival Contra a Fome e Pobreza, por onde passarão trinta atrações até sábado.

O palco montado no Pier Mauá, atraiu tanto pessoas que foram ao local pelas reuniões e mesas de debates, como o que foram apenas para ver seu artista favorito. Um forte esquema de segurança foi montado para garantir a tranquilidade do público, com revista de quem ia chegando e tinha de passar por uma área gradeada.

O evento foi aberto por um rápido discurso de sua idealizadora, a primeira-dama Janja da Silva. Ela subiu ao palco às 19h05, lembrando festivais que inspiraram o evento do Rio, como o Live Aid, realizado em 1985, nos Estados Unidos, para arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia, e o Free Nelson Mandela Concert, realizado em 1988, em Londres. Também lembrou a reunião de artistas brasileiros em 2019 pela liberdade de Lula.

— E hoje, novamente, a música e a arte se unem para combater a fome e a pobreza no mundo no Festival Aliança Global. E eu estou muito feliz de a gente estar aqui, todos reunidos no Rio de Janeiro para esse momento histórico — disse Janja.

Em seguida, chamou ao palco o prefeito Eduardo Paes, para quem o Aliança Global Festival era um "grito de alerta" para chamar a atenção para a fome e a pobreza.

— O que a gente vai ver aqui hoje é uma celebração, um grito alegre, para chamar a atenção e para criar as vozes das pessoas que estão abandonadas e esquecidas por esses líderes ou por aqueles que não dão atenção a um tema tão importante — afirmou Eduardo Paes, lembrando que o festival antecede a reunião de lideranças mundiais mais importantes do planeta, o G20, que acontece na segunda e terça-feira, no Museu de Arte Moderna (MAM).

A ministra da cultura Margareth Menezes disse que o festival representa uma união de forças contra a fome e a pobreza.

— E essa aliança que se faz nesse momento no G20 é muito importante. O Brasil está entregando no G20 uma aliança global, onde todos os países vão buscar e implementar o combate à fome e à pobreza — afirmou a ministra.

Em seguida, o palco foi entregue aos artistas. As apresentações da noite batizada de "Muito obrigado axé" foram abertas pelo grupo Aguidavi do Jêje acompanhado de Mateus Aleluia (ex-Tincoãs), seguidos por Larissa Luz, Ilessi e Diogo Nogueira. Até o final da noite, passarão ainda pelo palco Daniela Mercury, Rita Beneditto e Seu Jorge, entre outros.

Entre os que vieram para os encontros do G20 Social e aproveitaram os shows na Praça Mauá estava Jean Ricardo Antunes, o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Garopaba, em Santa Catarina. Após participar das reuniões do Urban 20 (U20), com líderes de mais de 100 cidades do mundo, foi com a assessora parlamentar Marina Teixeira engrossar a plateia do Aliança Global.

— É o momento de relaxar, depois de participar de um painel sobre o combate à fome — disse Jean, enquanto aguardava o início dos shows.

Já o estudante de jornalismo Renan Mariat, de 23 anos, e a psicóloga foram só para ver os shows. O mesmo aconteceu com os amigos Wesley Faria de Azevedo, de 23, Rute Sodré, de 26, e Matheus Pedreira, de 24.

— Sou de Salvador e cheguei ontem ao Rio. Não vim pelo G20, mas acho fundamental um evento como esse, que vai discutir os rumos do mundo, ser realizado no Brasil e, em especial, no Rio. E é ilegal ainda esses shows — disse Matheus.

Durante as apresentações dos artistas, a fachada do edifício A Noite, que está passando por uma revitalização para se transformar num residencial, virou um grande telão reproduzindo as imagens que eram projetadas no palco, como as projeções dos artistas Manuela Navas, Maribê, Thiago Santos e Yan Carpenter. No entorno, outros prédios, como o do Museu de Arte do Rio (MAR), tiveram a iluminação combinada com a do evento.

