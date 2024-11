A- A+

G20 Primeiro-ministro da Índia agradece "recepção calorosa" do Rio: "sua energia é um reflexo do afeto" Narendra Modi também usou as redes para compartilhar registros das reuniões com outros chefes de Estado

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, usou as redes sociais para agradecer a recepção que sua comitiva teve ao chegar no Rio de Janeiro para participar do G20.

Em uma postagem, ele também compartilhou fotos recebendo presentes de apoiadores em sua chegada no hotel onde a delegação indiana está hospedada.

"Estou comovido com a recepção calorosa que a comunidade indiana recebeu ao chegar no Rio de Janeiro. A sua energia é um reflexo do afeto que nos une para além dos continentes que nos separam", escreveu ele no X.

Neste primeiro dia do encontro da cúpula do G20, Narendra Modi também compartilhou imagens de reuniões que teve ao longo do dia com outros chefes de Estado, como o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro português Luis Montenegro.

Primeiro-ministro da Noruega tem "dia de carioca"

O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, já escolheu o seu lugar favorito no Rio: a Praia de Copacabana, na Zona Sul.

Enquanto o presidente Lula teve uma lista de reuniões com chefes de Estado no Forte de Copacabana no domingo, na véspera de encontro de líderes do G20, Støre aproveitou que o tempo melhorou e correu na orla, deu um mergulho e até apitou uma partida de futebol de areia.

Através do Instagram, o premiê definiu como "um maravilhoso começo de dia" a corrida pela ciclovia da Avenida Atlântica, na altura do Posto 5. Nada de paletó e gravata: o traje era bermuda, uma camiseta e tênis esportivo. Depois, já sem camisa, Støre não hesitou em dar um mergulho.

Com um boné para protegê-lo do sol, mas de calça, o primeiro-ministro trocou de camisa na areia, assumiu o apito e foi o árbitro de uma partida de futebol do Instituto Karanba, de São Gonçalo, fundado pelo norueguês Tommy Nilsen, em 2006. Como juiz, teve atitude e, logo no início do jogo, apitou uma falta. "Com bom espírito esportivo, o clima logo fica bom novamente", ressalta o primeiro-ministro, responsável por também entregar o troféu aos campeões.

Ao fim do tour pela praia, Støre ainda comeu waffles feitos pela Igreja dos Marinheiros, que se apresenta como "uma organização ideal para noruegueses no exterior".



"Eu amei a Praia de Copacabana, é um lugar importante para o mundo. Gostei bastante porque na Noruega não temos esse contato com o mar, onde os prédios ficam de frente para a praia, então achei muito lindo ", afirmou o primeiro-ministro norueguês neste domingo.

Bolinho de bacalhau, cerveja e roda de samba

Outro compromisso do primeiro-ministro, que está no Rio para a Cúpula de Líderes do G20, foi subir para Santa Teresa de bonde. Por lá, no Armazém São Joaquim, colocou o avental, foi para a cozinha e até serviu bolinhos de bacalhau no restaurante.

Depois de pegar no batente, Støre se sentou e, ele próprio, deliciou um dos quitutes, acompanhado de uma cervejinha gelada, ao som de uma roda de samba.

Jonas Gahr Støre — líder do Partido Trabalhista norueguês desde 2014 — foi eleito primeiro-ministro em outubro de 2021. A Noruega participa da Cúpula de Líderes do G20 como país convidado.

