Milei no Brasil Milei rejeita parte da declaração final do G20 Milei assegurou que o texto terá a assinatura da Argentina

O presidente argentino, Javier Milei, informou, nesta segunda-feira (18), que rejeita parte da declaração final que os líderes do G20 devem adotar na terça-feira, ao final da cúpula do grupo no Rio de Janeiro, informou seu gabinete.

Milei assegurou que o texto terá a assinatura da Argentina, mas "não acompanha" temas como "a limitação da liberdade de expressão nas redes sociais" ou a "noção de que uma maior intervenção estatal é a forma de lutar contra a fome", segundo um comunicado oficial.

