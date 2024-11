A- A+

G20 Milei e Lula: "É tipo quando aquele primo chato vem à sua casa, mas sua mãe pede para não brigar" Adversários políticos, os presidentes da Argentina e do Brasil trocam cumprimentos frios na chegada à cúpula de líderes no Museu de Arte Moderna do Rio

"Milei" é o quinto assunto mais comentado do X, onde mais de 180 mil posts mencionavam o sobrenome do presidente argentino Javier Milei na tarde desta segunda-feira. Tudo por conta da fria troca de cumprimentos entre o chefe de Estado do país vizinho com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua chegada no primeiro dia da Cúpula de Líderes do G20, grupo que reúne as principais economias do mundo.

A tensão entre os adversários políticos não passou despercebida pelos internautas, que comentam sobre a postura dos dois nas redes sociais. Ele foi ao evento acompanhado da irmã, Karina Milei, secretária-geral de seu governo.

Lula abriu a cúpula, no Museu de Arte Moderna (MAM) Rio, por volta das 11h. Em contraste com a frieza dos cumprimentos trocados com Milei, o brasileiro recebeu calorosamente os presidentes dos Joe Biden, dos Estados Unidos, Emmanuel Macron, da França e Georgia Meloni, da Itália. O petista criticou, na abertura, o investimento em guerras em detrimento ao combate à fome, um dos principais temas propostos pelo governo brasileiro.

"O Lula recebendo o Milei no Rio de Janeiro é tipo quando aquele primo chato vem na sua casa, mas a sua mãe pede pra você não brigar com ele", brincou um usuário. E pontua elogia que "Milei todo constrangido ao lado do Lula no G20 porque atacou o Lula na campanha, mas na vida real o Lula trata ele com respeito", ele elogia a postura do presidente brasileiro.

Outro internauta compara a conversa com a divisão de participantes do reality show Big Brother Brasil (BBB), da TV Globo: "o Lula perguntando pro Milei se ele é pipoca ou camarote". Um "pipoca" é anônimo, enquanto "camarote" é o nome dado aos brothers famosos. A divisão entre os dois grupos começou no BBB 20, em 2020.

Mais uma observa a postura diplomática do petista com outros Chefes de Estado. "Já com o Milei foi uma foto e um direcionamento para o lado em tom de ‘vai lá ô seu ANIMAL", brinca ela. "Lula é um gentleman!", elogia outro.

Ofensas de Milei

A relação entre os dois presidentes é sabidamente tensa. Desde que o argentino tomou posse, em 2023, eles nunca tiveram uma reunião reservada. Os dois chegaram a se encontrar em um evento na Itália, em maio, o G7, porém não conversaram. Durante a campanha eleitoral, Milei ofendeu publicamente o Lula. Ele chamou o presidente brasileiro de “corrupto” e “comunista”.

