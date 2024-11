A- A+

G20 G20 no Rio: Biden se encanta com Cristo Redentor, após Lula mostrar painel com paisagem Na chegada à Cúpula de Líderes, presidente dos Estados Unidos foi apresentado aos encantos cariocas pelo presidente brasileiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu os líderes mundiais, que estão no Rio para a Cúpula de Líderes do G20, no Museu de Arte Moderna, no fim da manhã desta segunda-feira. Ao encontrar Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, Lula apontou para a paisagem da cidade, estampada em um painel, mostrando os encantos mil da cidade maravilhosa.

De mãos dadas com Lula, Biden se maravilhou com um atrativo em especial: o Cristo Redentor, monumento para o qual apontou.

O presidente americano quebrou o protocolo na entrada da cúpula. Ao desembarcar no MAM, Biden evitou a rampa de acesso que levaria até Lula e usou um acesso restrito por dentro do prédio. Após alguns minutos de impasse, o líder americano reapareceu para cumprimentar seu homólogo brasileiro. A caminhada do ponto de desembarque até a entrada da reunião, caminhando pela rampa, leva cerca de dois minutos.

Diretor da OMS aos pés do Cristo

Diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, que também está no Rio para participar do G20, é outro que se encantou pelo Cristo. Mas, por sua vez, ele teve chance de conhecer o monumento pessoalmente.

Através do X, ele compartilhou fotos ao lado de Nísia Trindade, ministra da Saúde, com o Cristo Redentor iluminado de azul, numa campanha de combate ao câncer de colo de útero. "Este é o único câncer que temos as ferramentas para eliminar", disse Tedros, fazendo apelo aos líderes que participam do G20 para apoiarem o acesso às vacinas contra o HPV.

