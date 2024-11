A- A+

RIO DE JANEIRO G20 no Rio: quem é autoridade que mais apareceu ao lado dos líderes mundiais no começo da cúpula Chefe do Cerimonial do Itamaraty subiu rampa de acesso ao Museu de Arte Moderna 54 vezes, e outra de elevador para recepcionar convidados

Nas primeiras horas do G20 não teve para ninguém. A pessoa mais focalizada pelas câmeras da Cúpula do G20 foi o chefe do Cerimonial do Itamaraty, Mauro Furlan da Silva, que recebeu todos os 55 chefes de Estado e representantes de instituições.



Em 54 vezes, subiu uma pequena rampa do Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo, para acompanhá-los até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrião do G20, e a primeira dama, Janja. A exceção foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que subiu, ainda acompanhado por ele, pelo elevador do museu.

Nascido em Niterói, Mauro Furlan é ministro de primeira classe — embaixadores e chefes das missões diplomáticas —, e ingressou no Itamaraty em 9 de junho de 1994. Furlan chefia o cerimonial desde março de 2023, e já ocupou outros cargos de confiança no Itamaraty.





