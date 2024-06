Princesa Anne da Inglaterra deixa o hospital após acidente a cavalo

A- A+

A princesa Anne, irmã do rei Charles III, deixou, nesta sexta-feira (28), o hospital após o acidente a cavalo sofrido no domingo, que lhe deixou levemente ferida e lhe causou um concussão cerebral, anunciou o Palácio de Buckingham.

Anne da Inglaterra, de 73 anos, teve alta do hospital Southmead de Bristol, onde estava em observação e voltou na manhã desta sexta para sua casa na área rural de Gatcombe Park (oeste de Londres), segundo o comunicado oficial.

Seu marido, Tim Laurence, transmitiu "o mais sincero agradecimento à equipe do Hospital Southmead por sua atenção e amabilidade durante a curta estadia" de sua esposa.

Tim Laurence, oficial aposentado da Marinha Real britânica, afirmou na quarta-feira que sua esposa se recuperava "lentamente", após o acidente provocado supostamente por um cavalo, embora sua origem exata seja desconhecida.

Ao anunciar sua hospitalização, a terceira este ano para um membro da família real, após as operações de Charles III e da princesa Catherine, o Palácio de Buckingham informou na segunda-feira que o incidente ocorreu no dia anterior em Gatcombe Park.

Segundo a imprensa britânica, o acidente lhe deixou com problemas de memória, e a princesa não conseguia se recordar com precisão do que aconteceu com ela enquanto caminhava por sua propriedade.

Segundo seus médicos, seus ferimentos "menores" na cabeça podem ter sido causados pelo impacto de um cavalo.

A princesa permanecerá em sua residência rural de Gatcombe Park enquanto se recupera e só retomará suas atividades públicas quando receber o sinal verde de seus médicos.

Os compromissos oficiais da princesa programados para esta semana foram cancelados, incluindo sua participação no banquete de terça durante a visita do casal imperial do Japão, acrescentou o Palácio de Buckingham.

A princesa Anne é o membro mais ativo da família real, com centenas de compromissos por ano. Em 2023, participou de mais atos que o rei Charles III.

Os cânceres do Rei Charles III e da princesa Catherine, esposa de William, herdeiro do trono, fizeram sua presença em compromissos este ano aumentar.

