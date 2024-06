Princesa Anne é hospitalizada 'com ferimentos leves' após um 'incidente'

A- A+

A princesa Anne da Inglaterra, irmã do rei Charles III, foi hospitalizada após um "incidente" que lhe causou "ferimentos leves e um concussão cerebral", anunciou o Palácio de Buckingham em um comunicado nesta segunda-feira (24).

"A princesa real sofreu ferimentos leves e uma concussão cerebral após um incidente na casa de campo de Gatcombe Park ontem [domingo] à tarde. Sua alteza permanece no Hospital Southmead de Bristol como medida de precaução", explicou o texto.

Gatcombe Park, localizada no condado de Gloucestershire (sudoeste da Inglaterra), é a casa de campo da princesa, de 73 anos, apaixonada por montar a cavalos.

"Depois de um período em observação, espera-se que se recupere completa e rapidamente. O rei está sendo informado e se une à toda família real para enviar seu carinho e melhoras à princesa para que tenha uma breve recuperação", disse o comunicado.

Seus compromissos oficiais programados para essa semana foram cancelados "por recomendação dos médicos", incluindo sua participação no banquete de terça-feira durante a visita do imperador e da imperatriz do Japão, acrescentou o Palácio de Buckingham.

Anne da Inglaterra, que competiu nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976, assumiu mais compromissos oficiais nos últimos meses, enquanto o rei e a princesa Catherine, esposa do herdeiro da coroa, William, se recuperam de suas respectivas doenças.

Os terrenos vizinhos da casa de campo de Gatcombe Park são famosos por receber todos os anos uma competição de hipismo que atrai as maiores estrelas da modalidade do mundo.

