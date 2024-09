Príncipe herdeiro saudita descarta reconhecer Israel sem um Estado palestino

A- A+

O príncipe herdeiro e líder de fato da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, descartou, nesta quarta-feira (18), a normalização das relações com Israel sem a criação prévia de um Estado palestino.

"O reino não cessará os seus esforços incansáveis para estabelecer um Estado palestino independente, com Jerusalém Oriental como sua capital (...), sem o qual não estabelecerá relações diplomáticas com Israel".

Bin Salman também condenou "os crimes da autoridade de ocupação israelense contra o povo palestino".

A Arábia Saudita, que abriga dois dos lugares mais sagrados do islã, nunca reconheceu Israel e não se somou aos Acordos de Abraão, negociados pelos Estados Unidos em 2020, segundo os quais seus vizinhos Bahrein e Emirados Árabes Unidos estabeleceram laços formais com o Estado israelense.

A administração americana expressou em repetidas ocasiões a esperança de alcançar um acordo de normalização com a Arábia Saudita, o que poderia mudar a situação na região.

Em setembro do ano passado, um mês antes do ataque do Hamas ao sul de Israel, que desencadeou a guerra em Gaza, o príncipe herdeiro saudita indicou que estava "cada dia mais perto" de um acordo que também deveria reforçar a colaboração em matéria de segurança entre Washington e Riade.

Mas Bin Salman, de 39 anos, também destacou a importância da questão palestina. "Devemos facilitar a vida dos palestinos".

Em Gaza, os combates continuam desde o início da guerra, em 7 de outubro, e os mediadores - Estados Unidos, Catar e Egito - lutam para conseguir uma trégua. Por isso, os funcionários sauditas insistem mais do que nunca na necessidade da criação de um Estado palestino.

