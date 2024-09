Processo seletivo pretende ajudar jovens de 17 a 24 anos a iniciarem carreira profissional

A- A+

Jovens de 17 a 24 anos que desejam iniciar a carreira profissional podem se inscrever em processos seletivos no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, e de Pernambuco para realizarem cursos de formação gratuita.

No Cabo de Santo Agostinho, são oferecidas 100 vagas pelos programas Rotas e Travessias, e as inscrições ocorrem até a próxima segunda-feira (9).

No estado de Pernambuco em geral, são oferecidas 150 vagas pela Escola Social do Varejo e as inscrições vão até o dia 13 de setembro.

Os interessados poderão se inscrever no site do Instituto Aliança e deverão ter concluído ou estar no 3° ano do ensino médio em escola pública.

O curso oferecido para os jovens da cidade do Cabo possui carga horária de 200 horas online, sendo duas por semana. Os assuntos abordados pelas aulas serão competências socioemocionais, digitais e empreendedoras e preparação para processos seletivos.

Dentro do tema empreendedorismo os alunos irão aprender sobre Gestão financeira e administrativa, novas economias etc. Na temática socioemocional terão aulas sobre resiliência, fortalecimento da autoestima etc. Já nas aulas de competências digitais vão aprender sobre digitação, design gráfico, pacote office etc.

Os alunos receberão tablet emprestado com pacote de dados de internet, aprenderão competências para conseguirem entrar no mercado de trabalho e participarão de processos seletivos formais, que pretendem empregar 70% dos jovens.

As vagas ofertadas para Pernambuco têm carga horária de 300 horas online e oito encontros presenciais. O curso irá abordar competências socioemocionais e habilidades técnicas fundamentais para desenvolvimento profissional no varejo.

Os alunos selecionados realizarão atividades teóricas e práticas direcionadas pelo Grupo Carrefour Brasil, idealizador e financiador da Escola Social do Varejo, juntamente com o Instituto Aliança.

Os jovens terão acesso a tablet emprestado, com pacote de dados para navegar pela internet, receberão certificado de curso de extensão reconhecido pelo MEC e serão acompanhados em processos seletivos formais, que têm como objetivo empregar 80% dos jovens.

