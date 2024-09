Procurador brasileiro é eleito vice-presidente de rede global anticorrupção da ONU

A- A+

O procurador Nacional da União de Assuntos Internacionais da Advocacia-Geral da União, Boni de Moraes Soares, foi eleito por aclamação vice-presidente da Rede Operacional Global de Autoridades de Aplicação da Lei Anticorrupção (Rede GlobE). A eleição ocorreu nesta quinta-feira durante a 5ª Reunião de Plenária da Rede GlobE, em Pequim.

O mandato de Soares na vice-presidência da rede GlobE é de dois anls e vai ate 2027.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, foi o responsável por defender a candidatura brasileira à vice-presidência.





"A eleição da candidatura brasileira por aclamação representa como o Brasil vem cumprindo com os dispostos na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003, demonstrando o compromisso com os princípios do multilateralismo e a cooperação internacional, a qual é fundamental para o combate à corrupção", disse Messias.

"A corrupção não apenas retira recursos destinados à implementação de políticas públicas, mas retira a eficiência e legitimidade das políticas públicas necessárias para a promoção do desenvolvimento sustentável. O Brasil, sob o governo do presidente Lula, mostra que o fortalecimento do Estado de Direito, respeitando os direitos fundamentais, é o caminho para fortalecer o combate à corrupção", destacou o advogado-geral da União.

A Rede GlobE foi criada em 2021 como uma rede global operacional integrada por autoridades competentes no combate à corrupção. A entidade é vinculada ao Escritório sobre Drogas e Crime da Organização das Nações Unidas (ONU) e promove ferramentas de cooperação em casos de corrupção transnacional, por meio do contato e da colaboração direta entre os países.

