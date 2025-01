A- A+

EDUCAÇÃO Professor da rede municipal de Paulista é premiado internacionalmente por projeto de leitura Docente esteve entre os 50 melhores professores do mundo

O professor Glaucio Ramos, da rede municipal de ensino de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, foi reconhecido com o Global Teacher Award, uma premiação que celebra os 50 melhores professores do mundo, destacando trajetórias inspiradoras e projetos transformadores na educação.

O evento de premiação aconteceu no último sábado (11), na Índia.

Entre os projetos de mais de 100 países, o “Leitura na Esquina”, criado por Glaucio, foi destacado pela comissão avaliadora por sua abordagem inclusiva e impacto na formação de leitores.

Ele foi o único brasileiro a receber o prêmio nesta edição, ressaltando a importância de sua contribuição para a educação no Brasil.

Glaucio Ramos também ocupa o cargo de secretário executivo de Paulista e já foi diretor do Sindicato dos Professores Municipais do Paulista (Sinprop).

Iramaia Vasconcelos, presidente do Sinprop, enfatizou o significado da premiação:

“Essa é uma conquista não só para Glaucio, mas para todos os professores que acreditam no poder transformador da educação. O projeto ‘Leitura na Esquina’ é um exemplo de como a criatividade e o compromisso com a formação cidadã podem impactar vidas. Estamos muito orgulhosos em tê-lo tido como parte do SINPROP e como fonte de inspiração para nossa categoria”.

Nas redes sociais, Glaucio compartilhou sua emoção ao receber o prêmio na Índia. Ele destacou os desafios e aprendizados de sua jornada:

“O que dizer da experiência de receber um prêmio na Índia? Como tudo que vale a pena, não foi fácil. Os bastidores dessa conquista guardam sonhos, resiliência, medo, esperança, ousadia, fracassos, vitórias, foco, compromisso. Só sei que não cheguei aqui sozinho. Subi no ombro de gigantes que me ensinaram muito. Gratidão a todos e todas que contribuíram direta ou indiretamente para que esse prêmio internacional se concretizasse”.

