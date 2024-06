A- A+

DESPEDIDA Parentes e amigos dão último adeus à professora e escritora Nelly Carvalho Despedida da integrante da Academia Pernambucana de Letras aconteceu no Cemitério Morada da Paz

Neste sábado (08), familiares e amigos se reúnem no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, para prestar as últimas homenagens à professora e escritora Nelly Carvalho.

Além de integrar a Academia Pernambucana de Letras (APL), Nelly Carvalho possuía uma vasta carreira na área da comunicação e linguística, com diversos livros publicados,

Ela faleceu na madrugada de hoje, aos 88 anos, no Hospital Memorial Star, no bairro da Boa Vista, região central da capital pernambucana. O velório segue até as 19h, quando será realizada a cremação.

Leia também • Morre a professora e escritora Nelly Carvalho; velório será no Morada da Paz • Velório de Pampa no Recife será aberto ao público no Colégio Salesiano, este sábado

Viúva do engenheiro civil e empresário Roberto Caldas Pereira de Carvalho, Nelly deixa quatro filhos - Teresa, Roberto, Ricardo e Sílvia - e seis netos - Bernardo, Raphael, Victor, Filipe, Luana e Alice. Viúva do engenheiro civil e empresário Roberto Caldas Pereira de Carvalho, Nelly deixa quatro filhos - Teresa, Roberto, Ricardo e Sílvia - e seis netos - Bernardo, Raphael, Victor, Filipe, Luana e Alice.

Veja também

Política Mexicana Presidente eleita do México, Claudia Sheinbaum será uma 'dura oponente' para os Estados Unidos?