Luto Morre a professora e escritora Nelly Carvalho; velório será no Morada da Paz Nelly Carvalho integrava a Academia Pernambucana de Letras

A professora e escritora Nelly Carvalho faleceu neste sábado (8). Nelly Carvalho possuía uma vasta carreira na área da comunicação e linguística, com diversos livros publicados, além de integrar a Academia Pernambucana de Letras (APL).

O velório será neste sábado (8), das 16h às 19h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Em seguida, haverá a cremação.



Viúva do engenheiro civil e empresário Roberto Caldas Pereira de Carvalho, Nelly deixa quatro filhos - Teresa, Roberto , Ricardo e Sílvia - e seis netos - Bernardo, Raphael, Victor, Filipe, Luana e Alice.





