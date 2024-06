A- A+

Recife Obra no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife, altera fluxo de veículos neste sábado (8) Emlurb realizará obra de recuperação do sistema de drenagem no entorno das ruas Regueira Costa e Caio Pereira

Uma obra no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife, vai mudar, temporariamente, o fluxo de veículos em algumas vias a partir das 8h30 deste sábado (8).

Na data, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) realizará a recuperação do sistema de drenagem no entorno das ruas Regueira Costa e Caio Pereira.

O serviço afetará o trânsito no cruzamento entre as ruas, que terão o fluxo de veículos parcialmente interditado durante o serviço, previsto para ser concluído até as 18h.

Com isso, os condutores que desejarem acessar a rua Dr. José Maria deverão seguir pela rua Caio Pereira no sentido centro, cruzar a avenida Santos Dumont e girar à direita na rua Belarmino Correia - seguindo, então, para a rua Dr. José Maria.

Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), agentes estarão no local organizando e orientando o trânsito.

