HABITAÇÃO Programa de Melhorias Habitacionais entrega dez casas no Coque nesta quinta (27) O Programa de Melhorias Habitacionais fará a entrega às 16h30, na sede da Associação de Mães, Pais e Adolescentes do Coque (Ampac), no bairro de São José, área central do Recife

O Programa de Melhorias Habitacionais entrega, nesta quinta-feira (27), dez casas da Comunidade do Coque que foram reformadas pelo programa, executado pela ONG Habitat para a Humanidade Brasil em parceria com a Fundação Salvador Arena.



A cerimônia será realizada às 16h30, na sede da Associação de Mães, Pais e Adolescentes do Coque (Ampac), no bairro de São José, área central do Recife.

A solenidade contará com a presença de representantes da Habitat Brasil, Fundação Salvador Arena, e das famílias beneficiadas.

Com orçamento previsto, inicialmente, de R$ 15 mil para cada casa, durante o projeto houve a necessidade de um aditivo de R$ 8.800 mil, para cada moradia, para que outras melhorias pudessem ser realizadas nas habitações com situações mais precárias.

Com o novo orçamento, todas as moradias receberam pisos cerâmicos, além de ajuste nas instalações elétricas das casas que tiveram troca de telhado. Também foram realizadas reparações estruturais de paredes e telhados, escadas e rampas de acesso, reforma de banheiros e instalação de janelas e portas para iluminação e ventilação natural, além de reboco e pintura das paredes.

O programa de Melhorias Habitacionais já é realizado pela Habitat há mais de 30 anos. Ao todo, a organização conseguiu transformar mais de 2.500 lares em todo o país.

Levar esse trabalho para a comunidade do Coque, que possui mais de 12 mil habitantes e é considerada a região com o pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Recife, teve o objetivo de realizar a transformação das realidades individuais das famílias beneficiadas, a partir do acesso a moradias dignas e seguras, e contribuir para o desenvolvimento sustentável da comunidade como um todo.

