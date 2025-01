Projeto de extensão "Saúde Mental e Educação" lança edital de Seleção de Profissionais de Psicologia

A- A+

O projeto de extensão "Saúde Mental e Educação: Tecendo cuidados e saberes na Univer(cidade)", da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), está com inscrições abertas para seleção de psicólogos extensionistas.

São ofertadas cinco vagas com dedicação de seis horas semanais. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas até o próximo dia 26, por meio do formulário de inscrição. O edital pode ser conferido aqui.

O período de duração das atividades de extensão será de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período. O edital não prevê a concessão de bolsa ou vínculo empregatício, caracterizando a participação como voluntária.

A seleção será coordenada pela equipe do projeto e é destinado, exclusivamente, a psicólogos com experiência em atendimento clínico on-line de orientação psicanalítica.

O projeto tem como objetivo promover o autocuidado e o cuidado coletivo em saúde mental. Entre as atribuições está o atendimento psicológico breve aos servidores da UFPE e seus dependentes, maiores de 18 anos.

Os psicólogos extensionistas também participarão do espaço de supervisão clínica e do eixo de Grupo de Estudos, que corresponde às reuniões de debate teórico-clínicos, tendo como principal referência a Psicanálise. Os atendimentos serão realizados de forma online.

O resultado da seleção será divulgado pela coordenação do projeto aos candidatos, e também será publicado no site do programa Fluir com a Vida, de acordo com o cronograma previsto no edital.

