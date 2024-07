Protesto de trabalhadores fecha estrada de acesso à praia de Muro Alto, em Ipojuca

A- A+

Trabalhadores fecharam, na manhã desta terça-feira (2), a estrada que dá acesso à praia de Muro Alto, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. Com faixas, os manifestantes afirmam que "dependem do turismo" do local.

A rodovia, chamada tecnicamente de APE-009 e localizada em um dos principais polos turísticos do Estado, é alvo, há tempos, de queixas de trabalhadores e turistas por causa de suas condições precárias.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra dezenas de trabalhadores fardados no local. Eles fecharam a estrada em uma área onde há uma grande poça com lama. Assista:

Os manifestantes usaram galhos de árvore para bloquear a rodovia. É possível ver ainda vários carros enfileirados sem poder seguir caminho.

Recuperação da estrada de Muro Alto

No final de novembro do ano passado, foi assinada a ordem de serviço para a requalificação da PE-009, no trecho entre Nossa Senhora do Ó e Muro Alto. O investimento previsto era de R$ 15 milhões.

O trecho beneficiado corresponde a cerca de 5 quilômetros, em uma área onde estão localizados alguns dos principais hotéis e resorts do Estado.

Os trabalhadores reivindicam no protesto que não podem esperar até o mês de setembro para a conclusão das obras. A intervenção inclui reparos na rede de drenagem, pavimentação e sinalização vertical e horizontal.

A requalificação da estrada é uma das principais demandas dos moradores e turistas que frequentam as praias do Litoral Sul do Estado. A responsável pela execução dos serviços é a empresa de engenharia Cosampa Projetos e Construções, vencedora da licitação.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado (DER-PE) para repercutir o protesto e aguarda o retorno.

