Mortes violentas: Ipojuca fecha mês de maio com nenhum registro de MVI

A- A+

Mortes violentas intencionais (MVI) não foram registradas no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, no último mês de maio.

O indicador é constituído por crimes como homicídio doloso, latrocínio, feminicídio, lesão corporal seguida de morte, entre outros crimes resultantes em mortes.

A marca, segundo a Prefeitura do Ipojuca, é resultado de um conjunto de investimentos na segurança pública realizado ao longo dos últimos anos.

A criação da Política Municipal de Segurança Pública, instituída pela Lei n° 13022/2024, ampliou a atuação da guarda municipal, que passou a trabalhar não só na proteção do patrimônio público, mas também no combate a violência e criminalidade, trouxe mudanças significativas para o município do Ipojuca.

Mortes violentas

Dessa forma, em ação conjunta com o 18º BPMPE e a delegacia de polícia, no último mês de maio, o município atingiu a marca de zero mortes violentas, que inclui incidentes como homicídios dolosos, latrocínios, feminicídios e outros crimes que resultam em mortes.

Para a prefeita Célia Sales, o conjunto de investimentos em segurança pública realizado ao longo dos últimos anos foi fundamental para garantir os dados atuais, com maior segurança para a população e visitantes.

"Se antes, no início da minha gestão, as pessoas realizavam passeatas pedindo por paz, hoje, a realidade, agora, é muito diferente”, afirmou a gestora.

Esse investimento feito pela Prefeitura do Ipojuca em segurança pública, somado ao empenho da Secretaria de Defesa Social em capacitação, inovação em tecnologia de ponta e armamento resultou em uma redução de 74% dos índices de violência, segundo dados comparativos a 2017/2024 (tempo da atual gestão).

"Neste ano de 2024, pretendemos reduzir ainda mais esses números. O feito atingido no mês de maio, com zero mortes violentas, é resultado de um planejamento estratégico, estruturado na redução dos números, que conta com a parceria da Polícia Militar e Civil. Parabenizo a todos que juntos cooperam na excelência do trabalho”, reforçou o secretário de Defesa Social do Ipojuca, Osvaldo Morais.

Segundo Armando Nascimento, pesquisador em Governança de Segurança Pública, Ipojuca segue na contramão da realidade nacional, onde os números de violência são crescentes.

"Essa conquista não é fruto do acaso, mas sim de planejamento estratégico e da implementação de um sistema de segurança pública eficaz”, definiu.

Indicador MVI

O indicador Mortes Violentas Intencionais (MVI) é constituído por crimes como homicídio doloso, latrocínio, feminicídio, lesão corporal seguida de morte, entre outros crimes resultantes em mortes — incluindo, também, as mortes por intervenção de agente do estado.

Assim, o MVI se faz um importante contador para dimensionar os casos de letalidade intencional.

Os dados são coletados diariamente no Instituto de Medicina Legal, Polícia Científica, Coordenação de Plantão da Polícia Civil, Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Pernambuco e Centro Integrado de Operações de Defesa Social.

Os dados coletado são analisados pela Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística de maneira preliminar até o 5° dia do mês subsequente, e de maneira consolidada até o 15º do mês.

Veja também

Espanha Ilhas Baleares querem frear o turismo em massa