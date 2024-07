Psicodélicos podem ser caminho para tratar a gagueira, afirmam cientistas

A- A+

A gagueira de desenvolvimento é um distúrbio neurobiológico, que tem como principal característica de fala repetida ou cadência das palavras arrastada.

Em um novo artigo publicado na revista científica Frontiers in Human Neuroscience, pesquisadores de diferentes instituições indicam que os psicodélicos podem ser um novo método de tratamento para este distúrbio.

De acordo com os cientistas, os problemas neurais que surgem a partir do metabolismo cerebral e da conectividade entre a rede de modo padrão com as redes sociocognitivas do cérebro, como a ansiedade social, poderiam ser regulados pelos psicodélicos.

"[Os piscodélicos] Demonstraram melhorar a evidência clínica de algumas condições psiquiátricas (por exemplo, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, etc.) associadas a construções psicológicas como ruminação e ansiedade social, que também tendem a estar presentes na DS [gagueira desenvolvida] persistente", escreveram os autores.

Eles apontam que ainda não houveram estudos maiores utilizando estas drogas como principal tratamento, mas relatos de caso publicados e depoimentos anedóticos também demonstraram a possível eficácia deste método.

Um deles, publicado no ano passado, descreveu uma mulher de 60 anos que conviveu com o distúrbio de fala durante a sua vida inteira, mas obteve uma melhora quase imediata após começar o tratamento com cetamina para depressão.

Alguns internautas também compartilharam histórias online sobre resultados positivos após ingerirem psicodélicos.

Nesse contexto, a equipe que conta com pesquisadores de Oxford, Universidade de Nova Iorque e outras instituições renomadas, sugere a realização de ensaios clínicos.

Além disso, afirmam estar no processo de para assegurar um financiamento de maneira que consigam dar o pontapé inicial em estudos mais robustos sobre o tema.

