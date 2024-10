Psicopatas podem, na verdade, sofrer de 'cegueira emocional'; entenda o que é alexitimia

A- A+

Pessoas psicopatas têm grande dificuldade ou até mesmo são incapazes de demonstrar empatia e regular suas emoções. Mas, segundo um novo estudo de pesquisadores do Instituto Max Planck, na Alemanha, publicado na revista científica PLOS ONE, isso pode na realidade acontecer porque elas sofrem de alexitimia, uma condição mental também conhecida como “cegueira emocional”.

Eles explicam que o termo alexitimia refere-se à incapacidade de uma pessoa em reconhecer e descrever suas próprias emoções. Esses indivíduos geralmente percebem seus sentimentos como meras sensações físicas. A tensão emocional, explicam, é interpretada como desconforto ou dor, por exemplo.

Matthias Burghart, pós-doutorando no instituto e autor do novo estudo, diz que pesquisas já mostraram que a capacidade de identificar e entender corretamente as próprias emoções é essencial para o desenvolvimento de habilidades como empatia e regulação emocional

"Para nós, como cientistas, isso levantou a questão: a psicopatia está relacionada à alexitimia e, em caso afirmativo, essa relação poderia (ao menos em parte) explicar os muitos outros déficits emocionais frequentemente observados na psicopatia?", conta, em comunicado.

Junto com colegas da Universidade de Konstanz, o pesquisador conduziu o estudo com dois grupos. O primeiro foi composto por uma amostra de 315 pessoas recrutadas aleatoriamente na população geral, para comparação. O segundo envolveu 50 pacientes internados numa clínica psiquiátrica após a prática de determinados crimes.

Em seguida, os pesquisadores conduziram, com todos os participantes, quatro questionários validados por modelos internacionais para avaliar traços de psicopatia, a empatia, a alexitimia e a regulação emocional.

Como resultado, os cientistas explicam que o grupo que estava internado apresentou níveis “significativamente mais altos” de ousadia, maldade e desinibição, traços considerados psicopáticos típicos.



Mas, o que o trabalho trouxe de novidade, é que eles também tiveram uma tendência maior a relatarem dificuldade em reconhecer e descrever suas próprias emoções, o que é associado à alexitimia.

Para os responsáveis pelo trabalho, isso sugere que medidas terapêuticas para melhorar a consciência emocional poderiam ser úteis para pessoas com personalidades psicopáticas. "Se essas pessoas conseguirem reconhecer e descrever suas próprias emoções, sua empatia e capacidade de regular suas emoções também podem melhorar", diz Burghart.

