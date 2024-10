A- A+

ESTUDO Pesquisadores estão testando composto presente no brócolis no combate ao envelhecimento celular Estudo está sendo conduzido pela Universidade Católica Santo Antônio de Múrcia, localizada na Espanha

Que os elementos que compõem os alimentos que ingerimos têm impacto direto na nossa saúde é um facto e, com base nisso, pesquisadores da Universidade Católica Santo Antônio de Múrcia, na Espanha, deram um passo mais longe com o objetivo de selecionar estes componentes benéficos e desenvolver com eles um composto capaz de retardar envelhecimento celular e melhorar a qualidade de vida.

"Não se trata de criar algo que vou comer e que sempre me manterá jovem, não é assim que funciona"m disse Rubén Zapata, que, junto com Rubén Rabadán, lidera o grupo de pesquisa Metabolismo e Regulação Genética de Doenças.

A investigação científica indica que não se centra em “tentar viver mais”, mas sim em “viver o menor número de anos, mas com melhor qualidade de vida”, evitando ou retardando o aparecimento de doenças ligadas ao envelhecimento, como a diabetes ou o cancro.

"Não se trata de dar anos à vida, mas de vida aos anos", resume Rabadán e, para isso, a primeira parte deste projeto consiste em selecionar compostos encontrados nos alimentos e que demonstraram ter efeitos positivos no envelhecimento porque eles são, por exemplo, antioxidantes.

O grupo de investigação, do qual participam um total de oito pessoas, está atualmente a testar o comportamento destes componentes, presentes em alimentos como brócolos, cogumelos ou arroz, em modelos de células envelhecidas para recolher informações sobre quais destes elementos têm maior efeito contra o envelhecimento.

Pesquisa na primeira fase

A investigação está agora nesta primeira fase, após a qual os elementos selecionados pelas suas melhores propriedades serão testados em ratos idosos, com cerca de dois anos de idade, o que equivale aos 70 anos de uma pessoa, para verificar se os efeitos antienvelhecimento testados em modelos celulares também são transferidos para organismos vivos.

Se o resultado for que se movam, a equipe trabalhará no desenvolvimento de uma formulação baseada nesses elementos que possa ser tomada em forma de comprimido, como suplemento vitamínico ou para enriquecer produtos como iogurtes ou bebidas.

O Ministério da Ciência e Inovação concedeu 120 mil euros de financiamento a este projeto, que terá continuidade pelo menos nos próximos três anos.

— O envelhecimento é um procedimento muito complexo, onde estão envolvidos múltiplos processos celulares, portanto, deve ser enfrentado de uma perspectiva multifatorial — afirma Zapata, daí a importância de combinar diferentes elementos que tenham efeitos antioxidantes e de equilíbrio proteico nas células, melhorando o músculo. massa, aumentando a energia celular.

Para Rabadán, está cientificamente comprovado que “a alimentação é muito importante em relação à forma como envelhecemos”, e fornecer um composto composto por vários elementos pode ser uma importante ajuda extra para o organismo.

No entanto, insiste que nem esta nem qualquer outra formulação desenvolvida para melhorar determinados aspectos da saúde pode substituir uma alimentação equilibrada e saudável, essencial para o bom funcionamento do corpo humano.

Como qualquer outro suplemento alimentar, este projeto, que deram o nome de “NutriAge+”, será um contributo extra para a saúde:

— Sabemos que os cogumelos têm propriedades antioxidantes, mas não podemos comer dois quilos de cogumelos todos os dias. O objetivo é conseguir concentrar essas e outras propriedades dos alimentos em um composto que possa complementar a nossa alimentação — aponta Rabadán.

Por isso, insistem que o objetivo desta investigação não é estético ou médico, mas procura criar um “alimento funcional” que ajude a “melhorar a qualidade de vida ao longo dos anos” e a promover um envelhecimento “o mais saudável possível”.

— Não temos a intenção que ninguém viva 200 anos, mas sim que os anos que viva, viva com qualidade — resumem os investigadores.

