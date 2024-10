Indústria de Pernambuco: estudo mostra necessidade de qualificar profissionais para atender demanda

A- A+

O Mapa do Trabalho Industrial apontou que, entre 2025 e 2027, será necessário qualificar 393,4 mil profissionais para atender a demanda da indústria de Pernambuco. A projeção leva em conta o crescimento da economia e do mercado de trabalho.

Elaborado pelo Observatório Nacional da Indústria (ONI) da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o levantamento é uma importante ferramenta de inteligência para subsidiar as ações de planejamento de oferta do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Segundo a pesquisa, o número contempla a necessidade de formação de 64,4 mil novos profissionais, e de requalificação de 329,1 mil profissionais que já estão no mercado e que precisam de treinamento e desenvolvimento para atualizarem suas competências.

A atualização envolve o desenvolvimento de competências em dimensões como hard skills (habilidades técnicas como domínio de máquinas, equipamentos e softwares), soft skills (competências comportamentais como pensamento crítico, inteligência emocional, criatividade e inovação) e ações de saúde e segurança no trabalho (como inspeção de instalações, normas e regulamentos).

Segundo a gerente de pesquisa e prospectiva do Senai-PE, Ana Paula Vasconcelos, o Mapa do Trabalho é uma importante ferramenta para direcionar as polícias de emprego e renda do País e suas Unidades Federativas.

“Em Pernambuco, a Construção será a área que mais demandará capacitações por formação industrial, representando 16% da demanda total até 2027”, pontuou.

Maior demanda

Segundo o estudo, as áreas com maior demanda por profissionais são Logística e Transporte (88.780), com oportunidades para técnicos de controle da produção, motoristas de veículos de cargas, e almoxarifes e armazenistas; e Construção (50.651), para atuar como profissionais na operação de máquinas de terraplanagem, ajudante de obras civis, trabalhadores de estruturas de alvenaria, e fundações.

Em seguida, se destacam Operação Industrial (35.779), que são profissionais que atuam como alimentadores de linhas de produção, embalagem, etiquetagem, trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias; e Metalmecânica (28.745), com a necessidade de montadores de veículos automotores (linha de montagem), trabalhadores de soldagem e corte de ligas metálicas, trabalhadores da pintura de equipamentos, veículos, estruturas metálicas e de compósitos.

Por fim, aparece o setor de Manutenção e Reparação (25.364), para mecânicos de manutenção de veículos automotores, trabalhadores operacionais de conservação de vias permanentes (exceto trilhos), e eletricistas de manutenção eletroeletrônica.

