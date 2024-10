A- A+

Bolsa de Valores Wall Street fecha com resultados divergentes O índice Dow Jones caiu 0,80%, o Nasdaq subiu 0,27%

Wall Street fechou nesta segunda-feira com resultados divergentes, antes do anúncio de resultados trimestrais de empresas, reagindo ao comportamento das taxas dos títulos do Tesouro.

O índice Dow Jones caiu 0,80%, o Nasdaq subiu 0,27% e o S&P 500 teve queda de 0,18%.

