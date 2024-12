Voa Brasil: programa vendeu 20 mil passagens em quatro meses, 0,6% do previsto para um ano

A- A+

O programa Voa Brasil fechou seu quarto mês com 20 mil passagens compradas, segundo dados do Ministério de Portos e Aeroportos. O montante corresponde a 0,6% do total de 3 milhões de bilhetes que a pasta estima vender em um ano.

Iniciado em julho, o programa oferta passagens de até R$ 200 para aposentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS). No lançamento, o governo estimou que o programa poderia atingir 23 milhões de pessoas.



Em quatro meses a média diária é de 155 passagens vendidas por dia. Para chegar aos 3 milhões vendidos em um ano, as compras terão de acelerar, e chegar a uma média de cerca de 11.864 bilhetes comercializados diariamente. Ou seja, o ritmo de vendas vai ter que aumentar em quase 76 vezes.

A princípio, o programa foi anunciado pelo então ministro da pasta, Márcio França, nos primeiros meses do governo do presidente Lula. Ao assumir o cargo de França, o atual ministro Silvio Costa Filho deu seguimento aos planos do Voa Brasil, que foi lançado em uma versão com menos beneficiados do que divulgado inicialmente.

Segundo o ministério, o programa terá uma segunda etapa, destinada a estudantes de baixa renda no primeiro semestre de 2025.

Quem pode participar?

Apenas aposentados pelo INSS têm direito a comprar os bilhetes ofertados pelo programa.

Cada aposentado pode adquirir até dois trechos por ano no site gov.br/voabrasil.

É necessário não ter voado nos últimos 12 meses.

Como cadastrar?

Faça a sua conta no GOV.BR. É preciso ter um cadastro de nível Prata ou Ouro na plataforma

Use validações como biometria facial ou bancos credenciados para elevar seu nível de conta.

Entre no site oficial do Voa Brasil para conferir as passagens disponíveis

Veja também

VEÍCULOS Brasil termina 2024 com maior crescimento de vendas de veículos entre dez maiores mercados globais