Voa Brasil: Gol é a empresa que mais vendeu bilhetes; veja balanço

A- A+

O Voa Brasil vendeu 12.499 bilhetes para 72 cidades, segundo levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos.

A Gol Linhas Aéreas foi a companha que mais vendeu bilhetes para o programa, com 64% do total comercializado.

A Latam Airlines ficou em segundo lugar com 4%, seguida por Azul Linhas Aéreas, com 11% e Voepass, 0,5%.

Lançado em 24 de julho, com atraso de quase um ano, o programa permite a compra de passagens no valor de até R$ 200 por trecho para aposentados do INSS.

Podem adquirir a passagem pessoas que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses.

Segundo o ministério, Sudeste é a região com destinos mais procurados, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro.

O Nordeste fica no segundo lugar da lista, puxado por Fortaleza e Recife. Na região Centro-Oeste, Brasília é a cidade mais procurada pelos beneficiários do programa.

Apesar do baixo número de passagens vendidas, em relação aos três milhões de assentos anunciados pelo ministério ao longo de um ano, o volume seria suficiente para lotar 83 aeronaves Embraer (195-E2).

Segundo a pasta, o programa ajudou a reduzir a ociosidade das aeronaves: o percentual ficou em 19%, contra 19,7% entre janeiro e agosto do ano passado.

Entre os bilhetes comercializados, 60% são destinos em pequenas e médias cidades, o que está estimulando a aviação regional, segundo o Ministério.

Lançado em 24 de jullho, o programa permite a compra de bilhetes no valor de até R$ 200 por trecho. Estão sendo beneficiados nessa etapa aposentados do INSS que não viajaram de avião nos últimos 12 meses.

Como funciona

O Voa Brasil funciona por meio de uma parceria do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) com as principais aéreas brasileiras e não envolve subsídio governamental para a oferta dos bilhetes.

Os trechos disponíveis são apresentados em uma plataforma exclusiva aos aposentados (www.gov.br/voabrasil).

No primeiro momento, o programa é destinado a aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS), independentemente da faixa de renda, que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses.

Próxima fase

A expectativa do Ministério de Portos e Aeroportos é lançar a segunda etapa do programa no primeiro semestre de 2025, no qual serão beneficiados os estudantes de instituições de ensino público.

Veja também

TRIBUTAÇÃO Haddad encontra Zanin para tratar de ação sobre lucros no exterior