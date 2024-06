Putin diz que cerca de 700.000 soldados russos combatem na Ucrânia

A- A+

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou nesta sexta-feira (14) que cerca de 700.000 russos combatem atualmente na ofensiva contra a Ucrânia.

"Na zona de nossa operação militar especial há cerca de 700.000" soldados, declarou Putin, utilizando o termo oficial para se referir à invasão lançada em fevereiro de 2022, durante um encontro televisionado com soldados condecorados.

Em dezembro, o mandatário russo indicou que 617.000 homens participavam da operação. Esse anúncio chega depois de a Rússia lançar em maio uma grande ofensiva na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia.

Resultados oficiais

Moscou não costuma falar sobre as perdas sofridas durante o conflito. A última vez que divulgou um número oficial foi em setembro de 2022, quando anunciou que 5.937 soldados haviam morrido em combate.

No entanto, várias análises e avaliações independentes dos serviços de inteligência de países ocidentais colocam em dezenas de milhares as mortes no lado russo.

A Rússia tem vantagem no número de soldados no campo de batalha frente à Ucrânia, que encontra mais dificuldades para mobilizar após dois anos de ofensiva russa.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, indicou em fevereiro que cerca 31.000 soldados ucranianos morreram nos combates.

