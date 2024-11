A- A+

Ciência Qual seria a aparência da Pequena Sereia se ela vivesse na região mais profunda do oceano? De acordo com o oceanógrafo e professor da UERJ, Marcelo Sperle, a personagem Ariel teria uma figura mais próxima à dos peixes abissais

O filme A Pequena Sereia, que teve sua versão em live-action lançada recentemente, tem como personagem principal a princesa Ariel, que vive no reino imaginário de Atlântida, localizada no Oceano Atlântico. Na história, por viver próxima da terra, ela abdica da sua vida como sereia para casar com o príncipe Eric. Mas, o que aconteceria, se a sua localização fosse em uma parte diferente do oceano onde vive?

De acordo com Joseph Shaw, professor associado na Universidade de Indiana, nos EUA, a princesa certamente seria assustadora, com dentes grandes e pontiagudos, uma antena e olhos brancos esbugalhados. Como na ilustração abaixo, do site Buzzfeed:

Princesa das profundezas

Ao Globo, Marcelo Sperle, professor de Oceanografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) explica que a possível localização do castelo de Ariel, criado pela Disney, provavelmente foi pensada para ser em águas mais próximas ao continente. Por isso, é possível fazer a comparação entre o design da Ariel original e a ilustração que mostra o que aconteceria se a evolução da sua espécie tivesse se dado em uma região mais profunda.

— A personagem está sempre cercada de corais, que não existem em partes mais profundas do oceano. Por isso, ela poderia morar em uma zona mais rasa — pontua.

A evolução dos animais aquáticos que residem em regiões abissais, isto é, abaixo dos 6 mil metros de profundidade é diferente da encontrada dos seres marinhos encontrados próximo à superfície, na parte chamada Plataforma Continental. Nela, é possível observar um decline considerável, mas sua profundidade não chega a 100 metros.

Além disso, essas áreas próximas ao continente são extensas. No caso do Rio de Janeiro, como exemplifica o pesquisador, são cerca de 200 km de faixa, o que permitiria a compreensão dda personagem ter seu reino imaginário localizado em uma Plataforma.

Ariel teria uma aparência extremamente diferente à versão original se seu habitat fosse na zona abissal — Foto: Disney/Monique Steele/BuzzFeed

A espécie de peixe que inspirou a Ariel de águas profundas, chamada de peixe-ogro, vive na zona abissal do oceano, onde a luz não chega, por isso uma das suas características mais marcantes é a "antena" com bioluminescência. Encontrada na parte de cima da cabeça do peixe funciona como uma "lâmpada". Segundo o oceanógrafo, esse detalhe é o maior acerto do desenho feito pela equipe do Buzzfeed.

Em relação as outras características físicas representadas na ilustração, o especialista mudaria apenas duas coisas: retiraria os caninos acentuados e aumentaria as orelhas, deixando-as mais pontiagudas para ser mais próxima à realidade dos peixes abissais.

— Eles acertaram na maioria das outras coisas. Aqueles dentes grandes são para facilitar a captura das presas. Fica mais fácil prender os peixes menores elas sendo assim mais protuberantes. Outro detalhe é que sendo mais "para fora" da boca projetam uma distância maior. Já os olhos desses animais são grandes para conseguir perceber os arredores — esclarece.

