Quase 35 democratas no Congresso dizem que é hora de Biden desistir de corrida

Quase 35 democratas no Congresso americano dizem que é hora do atual presidente Joe Biden desistir da corrida eleitoral, e mais autoridades devem se pronunciar nos próximos dias.



O movimento ocorre enquanto o Partido Democrata está dividido tanto sobre se Biden deve permanecer na disputa ou se afastar, quanto por não ter um consenso sobre como escolher um eventual sucessor de campanha.



O impasse se tornou insustentável para o partido e seus líderes, a um mês da Convenção Nacional Democrata que deveria ser um momento de união para nomear seu presidente incumbente para enfrentar o ex-presidente Donald Trump. Em vez disso, o partido está em uma encruzilhada nunca vista em gerações.







Devido ao impasse, doadores de campanha levantaram preocupações, e uma organização que pede para Biden "passar o bastão" planejou um comício neste sábado na Casa Branca.



De sua casa de praia em Delaware, Biden, de 81 anos, está isolado com uma infecção por covid, mas também politicamente, com um pequeno círculo de família e conselheiros próximos. O médico da Casa Branca, Kevin O'Connor, disse na sexta-feira que o presidente ainda tinha uma tosse seca e rouquidão, mas seus sintomas de covid haviam melhorado.



A equipe do presidente insistiu que ele está pronto para voltar à campanha na próxima semana para combater o que ele chamou de "visão sombria" apresentada por Trump. "Juntos, como partido e como país, podemos e vamos derrotá-lo nas urnas", disse Biden em nota na sexta-feira. "Os riscos são altos, e a escolha é clara. Juntos, venceremos."



Quase dois terços dos democratas dizem que Biden deveria desistir da corrida presidencial e deixar seu partido nomear um candidato diferente, segundo um novo levantamento do centro de pesquisa AP-NORC para assuntos públicos, prejudicando seriamente sua afirmação pós-debate de que "democratas comuns" ainda estão com ele mesmo que alguns "grandes nomes" estejam se voltando contra ele.



Ao mesmo tempo, a maioria dos democratas acredita que a vice-presidente Kamala Harris faria um bom trabalho no cargo principal, segundo outro levantamento do centro de pesquisa AP-NORC para assuntos públicos.

