TRÉGUA EM GAZA Quatro mulheres israelenses serão libertadas no sábado (25), anuncia Hamas Mais uma troca com prisioneiras palestinos em decorrência do acordo de cessar-fogo com Israel

Quatro mulheres israelenses, mantidas em cativeiro por 15 meses na Faixa de Gaza, serão libertadas no sábado (25) em uma troca com prisioneiras palestinos em decorrência do acordo de cessar-fogo com Israel, anunciou um membro do alto escalão do Hamas.

Taher al-Nunu informou à AFP que o movimento islamista libertaria "quatro mulheres israelenses" em "troca de um segundo grupo de prisioneiros palestinos", após uma primeira troca no fim de semana passado.

